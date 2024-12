Si finge turista e occupa da 8 mesi una casa presa su Airbnb. E' accaduto a Firenze

Da cliente a truffatrice in pochi giorni. A Firenze una donna di 40 anni si sarebbe finta una turista, prenotando una casa per tre giorni su Airbnb e riuscendo alla fine ad occuparla. La vicenda, racconta il Corriere Fiorentino, va avanti da otto mesi e sta provocando problemi anche economici a Maria, proprietaria dell'abitazione, nella zona di Gavinana.

Maria si dice disperata, perché nessuno sembra in grado, almeno fino a oggi, di fare qualcosa per permetterle di entrare nuovamente in possesso della casa, la cui locazione le consente di andare avanti.

L'inquilina abusiva intanto vi sta vivendo, a spese di Maria, col figlio. Tutto è iniziato lo scorso 31 marzo quando la 40enne ha prenotato l'appartamento. La proprietaria, come fa sempre con i clienti, è andata di persona a conoscerla. "Mi ha detto di essere una dottoressa, ricercatrice al San Raffaele di Milano e di essere a Firenze per qualche giorno prima di trasferirsi definitivamente a Milano", spiega Maria.