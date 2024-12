Siria, i ribelli perlustrano anche l'ambasciata italiana in cerca di uomini di regime. Tajani: "Hanno portato via solo 3 auto"

Un gruppo di miliziani fra quelli presenti da ieri notte a Damasco è entrato nella residenza dell’ambasciatore d’Italia dove ha effettuato una sorta di perlustrazione. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che l'ambasciatore e il resto del personale italiano sono in un altro luogo sicuro. La Farnesina sta gestendo la situazione con contatti con i paesi alleati per garantire la sicurezza del personale e la protezione delle sue sedi diplomatiche. I miliziani starebbero effettuando perquisizioni anche nelle ambasciate e negli uffici delle Ong internazionali presumibilmente per verificare la presenza di dirigenti del regime in fuga.

Tajani: Hanno portato via solo 3 automobili e tutto è finito lì

«Stamattina un gruppo armato è entrato nel giardino della sede della residenza dell’ambasciatore. Hanno portato via solo 3 automobili e tutto è finito lì. Non sono stati toccati né l’ambasciatore né i carabinieri». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani parlando con i giornalisti dopo che i ribelli siriani sono entrati nella sede diplomatica italiana in cerca di uomini del regime. Tajani ha aggiunto che sulla vicenda, «fin dalle prime ore sono in contatto con il ministro Crosetto e con il presidente del Consiglio». «Siamo pronti, naturalmente, a fare tutto ciò che serve se i nostri connazionali dovessero essere in pericolo e dovessero lasciare la Siria. In questo momento non abbiamo richieste». ha aggiunto il ministro Tajani