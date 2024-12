Evade dai domiciliari e accoltella la ex in un supermercato: "Aveva giurato di ammazzarla"

È stato rintracciato e bloccato a Stradella, in provincia di Pavia, Said Cherrah, il 26enne marocchino accusato di aver accoltellato più volte alla schiena la sua ex compagna nel parcheggio del centro commerciale Gran Giussano, in via Prealpi. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per una precedente aggressione con l'acido nel novembre 2023 a Erba (Como), era evaso dagli arresti domiciliari. La vittima, una giovane di 24 anni, è stata soccorsa sul posto e, nonostante le gravi ferite, è riuscita a indicare il suo aggressore ai carabinieri della compagnia di Seregno.

Un passato di violenze e persecuzioni

Said Cherrah, originario di Broni (Pavia), ha una storia di aggressioni alle spalle. Già nell'ottobre 2023 aveva attaccato la sua ex con acido muriatico durante una lite a Erba (Como). La giovane aveva denunciato episodi di stalking fin dall'agosto dello stesso anno, quando Cherrah le distrusse l’auto. Nonostante l’arresto e la misura cautelare dei domiciliari, l'uomo aveva violato il divieto di avvicinamento, compiendo ulteriori atti di violenza.