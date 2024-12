Grillo alla guerra sul simbolo M5s. Alt di Conte: "La pagherà"

Dopo mesi di conflitto aperto sulla Costituente, tutto lascia presagire che la battaglia si sposterà in tribunale. Con Grillo pronto alla sfida da lui stesso adombrata. Il suo entourage è convinto che «andrà avanti». «Il simbolo è di sua proprietà al 100%», incalza Toninelli. Ma quello sul contrassegno potrebbe non essere l’unico fronte della guerra legale. Dall’inner circle grillino si moltiplicano gli attacchi diretti alle procedure di voto e alle modalità della Costituente, a partire dalla cancellazione degli iscritti della scorsa estate. E c'è chi non esclude che un’impugnazione parallela possa interessare anche questi aspetti. «Grillo è sempre stato imprevedibile e lo sarà ancora», avvisa chi lo conosce bene. E il presidente Conte non lascia cadere la questione. «Falsità e calunnie, tutto è stato trasparente», spiega. Sulla cancellazione degli iscritti, chiarisce: «si è rispettata una clausola statutaria». Sulla piattaforma di voto, lancia una frecciata a Roberto Casaleggio: "è gestita da terzi, non come Rousseau». Poi, l’affondo: «chi rimesta nel torbido o fa un’azione in giudizio, la pagherà». «Io ho l’onore di questa comunità e la difenderò con le unghie e con i denti», è l’opposizione 'fisica' del leader. Che si dimostra sicuro.