Sangue sulle strade italiane: 4 vittime in Puglia, 2 morti e un ferito grave per un incidente sulla A1

Sangue sulle strade italiane dove, solo nelle ultime ore, una serie di incidenti mortali ha già provocato 6 vittime, 4 delle quali in Puglia.

Un 25enne e una 24enne sono morti all’alba in uno schianto che si è verificato lungo la strada statale 7 nel territorio di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. L’auto su cui viaggiavano, un’Audi A4, ha impattato contro il guard rail. Sul posto il personale del 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Altre due persone hanno invece perso la vita ieri notte sulla strada provinciale 24 tra San Severo e Foggia, in località Casone. Secondo la prima ricostruzione, le due vittime erano a bordo di una Merdedes quando, per cause ancora da accertare, il mezzo ha sbandato finendo contro un albero. Sul luogo dell’incidente oltre a Vigili del fuoco e carabinieri è giunto anche il personale del 118, ma per i due non c'è stato nulla da fare.