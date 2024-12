Strage di Altavilla, baci in carcere tra il legale e la “santona”: scoppia il caso

L’avvocato Franco Critelli respinge con fermezza ogni illazione ed è pronto a difendersi da quella che definisce «una macchina del fango azionata ai miei danni e ai danni della mia assistita». Ma intanto il legale è «accusato» di un bacio galeotto e di altre effusioni «appassionate» che si sarebbe scambiato con la sua assistita Sabrina Fina durante i colloqui riservati consentiti agli avvocati nella apposita saletta del carcere Pagliarelli. Non sarebbe stato il primo episodio: Critelli, già notato come (troppo) affettuoso nei confronti della donna, alla quale avrebbe portato un cornetto (è vietato farlo) durante un altro colloquio, avrebbe ricevuto sollecitazioni a seguire le regole. Ma non avrebbe desistito.

Sabrina Fina non è proprio una detenuta come tutte le altre: ritenuta una specie di santona, è in cella con l’accusa di essere l’ispiratrice della strage di Altavilla Milicia, in cui sono stati uccisi Antonella Salamone e i figli Kevin e Emmanuel Barreca, di 16 e 5 anni. Un massacro, compiuto al culmine di un rito per la liberazione da presunte presenze demoniache, al quale avrebbero partecipato con Fina il compagno Massimo Carandente (i due sarebbero «i fratelli di dio»), anche lui rinchiuso nella stessa casa circondariale; Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime, per ora in una Rems, e la figlia maggiore di lui, sotto processo al tribunale dei minori.