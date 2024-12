Dal sogno della divisa da carabiniera al velo, la storia di suor Chiara tra fede e coraggio

Chiara sembrava avere tutto sotto controllo. Figlia unica, cresciuta in una famiglia che le ha sempre dato affetto e stabilità, aveva scelto di seguire le orme del padre, stimato comandante dei Carabinieri. Il suo futuro era chiaro: una carriera in divisa, un matrimonio con il fidanzato storico e tre figli maschi, i cui nomi aveva già deciso . Ma qualcosa dentro di lei, a un passo dalla maggiore età, ha iniziato a mutare. “Ero confusa, non sapevo più se quella vita che avevo pianificato fosse davvero la mia strada,” racconta.

Il momento della svolta

Durante un viaggio con il fidanzato, Chiara si è resa conto di non poter più ignorare quel senso di smarrimento. A indicarle una nuova via è stata una cara amica suora, che vive in missione in Ecuador. Con dolce fermezza, le ha suggerito di affidarsi alla preghiera e di lasciare che Dio parlasse al suo cuore. “Ho seguito quel consiglio e piano piano ho capito che il Signore mi chiamava a qualcosa di diverso, di più grande,” confida Chiara.

Da lì, la decisione di lasciare tutto e intraprendere il cammino verso la vita religiosa. Una scelta che ha spiazzato chi la conosceva, ma che l’ha resa più serena e sicura di sé.

Una nuova vita, con il sorriso nel cuore

L’8 dicembre, nel giorno dell’Immacolata, Chiara ha preso i voti a Roma, davanti agli occhi emozionati dei genitori. La mamma, titolare di una profumeria nel centro di Sapri, e il papà, abituato a comandare con rigore, hanno visto la loro unica figlia abbracciare una vocazione che mai avrebbero immaginato.