Scende in appello a 14 anni e 5 mesi la condanna per Tiziana Morandi, la "Mantide della Brianza"

La Corte d’Appello di Milano ha condannato a 14 anni e 5 mesi Tiziana Morandi, soprannominata dai media la "Mantide della Brianza" per avere narcotizzato e derubato 9 uomini. In primo grado il Tribunale di Monza l’aveva condannata a 16 anni e 5 mesi.

La donna di 48 anni era a processo per ventuno capi di imputazione con le accuse di rapina, lesioni e procurata incapacità per aver drogato con i sonniferi le bevande che offriva a uomini conosciuti via chat, derubati una volta che perdevano conoscenza.

L’avvocato difensore Angelo Leone aveva provato nel giudizio di secondo grado, senza vedersi riconosciuta la propria istanza, a chiedere una perizia sulla capacità di intendere e di volere della donna. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.