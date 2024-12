A Fabriano prodotta l'ultima bobina di carta, spenta la storica macchina F3

«I dipendenti erano in lacrime». A parlare è Valerio Monti, dipendente di Giano Srl e segretario Uilcom, in riferimento alla produzione dell’ultima bobina di carata e fotocopie per ufficio da parte della storica macchina continua F3, la più grande del Gruppo Fedrigoni, che si trova all’interno dello stabilimento di Vetralla a Fabriano (Ancona). Da ieri mattina, alle 8.07, la F3 è stata spenta. Questo perché l'accordo trovato nell’ambito della vertenza Fedrigoni prevede che la Giano Srl, società attiva nel ramo della produzione di carta per ufficio, venga dismessa. I 174 dipendenti dei siti di Vetralla e Fabriano saranno posti in cassa integrazione straordinaria per un anno.

In questo lasso di tempo, l’azienda gli proporrà ricollocamenti: 31 posizioni legate ai Servizi nello stabilimento di Fabriano; 48 posizioni legate al business sicurezza sempre a Fabriano; 10 posizioni legate al business Fabriano Colore e simili nel sito di Rocchetta; 16 posizioni vacanti negli altri stabilimenti marchigiani, suscettibili di incremento per via dei prepensionamenti nel corso del 2025, complessivamente una ventina.