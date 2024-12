Tribunale condanna la Lega a versare 3 milioni all'avvocato messinese Matteo Brigandì

Il Tribunale civile di Milano ha condannato Lega Nord per l’indipendenza della Padania al pagamento di 3 milioni di euro in favore dell’avvocato messinese Matteo Brigandì, ex legale storico di Umberto Bossi ed ex parlamentare del movimento «a titolo di compensi professionali».

Lo si legge nel provvedimento firmato dal giudice Sarah Gravagnola e depositato nei giorni scorsi. La vicenda nasce dalla richiesta di Brigandì del saldo delle sue parcelle dal 2000 fino al 2020 avanzata sia nei confronti della Lega Nord sia nei confronti della Lega Salvini Premier per un importo di 6.373.080,39 euro. Cifra più o meno dimezzata dal Tribunale e questo perché, da un lato per via del «dato incontrovertibile della distinta soggettività giuridica dei due partiti politici» che esclude qualsiasi obbligo in capo alla Lsp (a cui il legale dovrà pagare le spese di lite) e dall’altro in quanto fa fede una «scrittura privata firmata dall’avv. Brigandì e dell’on. Bossi. che risale proprio al gennaio di 12 anni fa.