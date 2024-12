Il salvataggio della piccola Jacinta, terzo interrogatorio per l'equipaggio della Trotamar III

La Trotamar III, veliero della Ong Compass Collettive, ha fatto ritorno a Lampedusa dopo che ieri sera ha ricevuto un ordine da parte del comando delle capitanerie di Roma, di un ulteriore interrogatorio (il terzo da ieri) all’equipaggio sul salvataggio di Jacinta, la bimba di 11 anni della Sierra Leone presa in mare nel canale di Sicilia. L'interrogatorio è in corso.

Ieri sera, dopo aver lasciato Lampedusa, Trotamar III ha avvistato una nuova imbarcazione in pericolo, ma «le onde erano troppo alte e non abbiamo potuto prenderli a bordo - spiega la Ong - così abbiamo distribuito dei giubbotti di salvataggio e abbiamo chiamato la Guardia costiera». Si tratta di circa 50 naufraghi che, nelle ore successive sono stati presi a bordo e messi in salvo dalle motovedette della guardia costiera.