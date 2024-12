Mimma Faia morta folgorata mentre pulisce il pavimento in trattoria a Palermo: domani l'autopsia

Sarà eseguita domani all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l’autopsia sul corpo di Mimma Faia, la donna di 38 anni deceduta in ospedale dopo essere rimasta folgorata mentre lavorava in una trattoria in corso dei Mille, a Palermo. La disposizione è arrivata dalla Procura, che ha avviato un’indagine per chiarire le responsabilità e le dinamiche dell’incidente.

Le indagini, affidate alla polizia, sono ancora in corso per accertare eventuali responsabilità da parte dei titolari della trattoria e verificare se l’impianto elettrico fosse a norma.

L’incidente risale a due mesi fa, quando Mimma Faia era intenta a pulire il pavimento della trattoria, situata a pochi metri da via Paolo Balsamo. Improvvisamente, è stata travolta da una scarica elettrica. Ricoverata in terapia intensiva presso il Policlinico di Palermo, le sue condizioni sono peggiorate progressivamente fino al decesso, avvenuto nei giorni scorsi.