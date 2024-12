Torino, scontri tra studenti e polizia davanti al Politecnico durante il corteo pro-Palestina

Le vie di Torino sono state teatro di violenti scontri tra studenti e forze dell’ordine durante un corteo pro-Palestina. I manifestanti, diverse centinaia, si sono avvicinati all’ingresso posteriore del Politecnico, lanciando sassi e uova contro il reparto mobile della polizia. Gli agenti hanno reagito con scudi e manganelli per ripristinare l’ordine. Un manifestante, un quattordicenne, è stato temporaneamente bloccato e identificato sul posto.

Secondo le forze dell’ordine, i dimostranti hanno tentato di sospingere gli agenti contro il muro, forzando il cordone di sicurezza. Dopo la reazione della polizia, i manifestanti si sono radunati nuovamente, chiedendo il rilascio del giovane bloccato.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, ha condannato fermamente i disordini: «Quanto accaduto per le vie della città non ha nulla a che vedere con il diritto a manifestare pacificamente e democraticamente le proprie idee. Imbrattamenti, danneggiamenti e violenza non sono mai giustificabili». Il primo cittadino ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine coinvolte negli scontri.