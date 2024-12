Il monito di Gratteri: "Sulla sicurezza non si risparmia, no a logiche del prezzo". E sulle auto blindate: "Perchè non si comprano macchine italiane?"

«Sulla sicurezza non si risparmia». Lo ha detto a Chieti il procuratore della Repubblica di Napoli, Nicola Gratteri, in occasione della presentazione del libro «Il grifone», scritto insieme al professor Antonio Nicaso, che si è tenuta all’università «D’Annunzio», presenti il rettore Liborio Stuppia, il professor Antonello Canzano Giansante, docente di Sociologia politica e sicurezza internazionale, e numerosi studenti che hanno gremito l’auditorium del rettorato. Gratteri ha ribadito ciò che ha sostenuto in altre occasioni ovvero che bisogna uscire da Consip «perché io penso che tutto ciò che riguarda la sicurezza di uno Stato, la sicurezza di una pubblica amministrazione, deve uscire da logiche del prezzo. Quando ero a Catanzaro - ha detto ancora Gratteri - ho fatto la gara per le ditte che dovevano entrare in Procura per le intercettazioni telefoniche e ho messo come punteggio 75 per cento qualità, 25 per cento prezzo. Perché io, di una intercettazione con quattro omissis perché non si comprende, che me ne faccio? Non è lì che si deve risparmiare, sulla sicurezza, sulla prova non si risparmia, gli sprechi sono altri, sulla sicurezza non si risparmia».