Reddito di povertà in Sicilia: ecco il bando, i requisiti e i punteggi per ottenerlo

Eccolo il bando che fissa i requisiti per ottenere il Reddito di povertà . L’assegno che può valere fino a un massimo di 5 mila euro una tantum per il quale il presidente Schifani ha fatto stanziare nella Finanziaria quater del 2024, approvata a metà novembre, 30 milioni. Suscitando all’inizio le perplessità di Fratelli d’Italia per una misura che ricorda il Reddito di cittadinanza introdotto dal governo Conte e abolito dalla Meloni.

Le donne vittime di violenza e le ragazze madri avranno un punteggio extra che le metterà in pole position per ottenere l’assegno. Così come le chances maggiori andranno a chi ha una famiglia numerosa, composta da almeno 5 membri. Avere un affitto con un contratto regolare potrebbe essere il jolly che farà scavalcare molti concorrenti nella graduatoria finale. E in ogni caso, chiunque otterrà il contributo della Regione, che avrà tre diversi importi, dovrà poi essere impiegato in progetti di lavoro socialmente utile.

Ciò permette alla Regione di quantificare in almeno 10 mila le famiglie che verranno beneficiate dal contributo voluto da Schifani. Se si fosse dato il massimo a tutti, il budget da 30 milioni sarebbe stato sufficiente per 6 mila famiglie. Parcellizzando la spesa, si potrà crescere fino a 10 mila.

L’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, ha completato ieri la stesura del testo e lo ha inviato alla giunta per l’approvazione, prevista fra mercoledì e giovedì della prossima settimana. Le novità rispetto alle anticipazioni filtrate nelle scorse settimane sono tantissime e di enorme peso. La prima è senza dubbio la decisione di graduare l’assegno. Dunque non saranno tutti contributi da 5 mila euro ma ci saranno tre target: il massimo, appunto 5 mila euro, andrà a chi in graduatoria si piazzerà con più di 30 punti. Chi otterrà fra i 20 e i 30 punti avrà 3.500 euro. Quanti invece non andranno oltre i 20 punti otterranno un assegno di 2.500 euro.

I punteggi per la graduatoria

Dunque non sarà un click day ma saranno decisivi i requisiti indicati dalla Albano nel bando. E sono di quattro tipi. Il primo è ovviamente il reddito e funziona in modo decrescente: chi dichiara di più avrà meno punti e quindi meno speranze di ottenere il contributo più alto. Nel dettaglio: con un reddito (certificato dal modello Isee) compreso fra 0 e 1.500 euro all’anno si avranno 8 punti. Se ci si attesta fra i 1.501 e i 3.500 euro all’anno si otterranno 6 punti. La fascia che dichiara fra i 3.501 e i 5 mila avrà solo 4 punti.

Il secondo requisito è quello del numero di figli. Una famiglia di un solo componente avrà un solo punto, due punti se è composta da due membri, 3 punti se si sale a tre familiari e così via fino ai livelli più alti che corrispondono a 8 punti per un nucleo di 8 componenti e 9 punti per qualsiasi gruppo familiare che sia composto da più 8 membri. Inoltre ogni figlio minorenne vale 2 punti.

I requisiti che possono fare la differenza sono quelli che riguardano la casa in affitto con contratto regolare (3 punti) e l’essere una ragazza madre o vittima di violenza o vedova con figli (5 punti). Il bando indicherà che a parità di punteggio verrà posizionata più in alto in graduatoria la famiglia con un numero maggiore di figli.

Ai lavori socialmente utili

Il bando preciserà che «i soggetti che si trovano in posizione utile in graduatoria, saranno saranno destinati ad attività socialmente utili, tenuto conto del loro stato psico-fisico, in base ad intese con i comuni di residenza».

I tempi

Il bando verrà gestito dall’Irfis, che si occuperà della piattaforma informatica a cui inviare le domande e della graduatoria. Con l’approvazione della giunta, la pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale è prevista fra fine gennaio e febbraio. Poi ci sarà un mese di tempo per le domande e dunque i primi assegni dovrebbero essere erogati in primavera. Per Schifani «questa proposta, che sarà discussa collegialmente dalla giunta, rappresenta un passo importante per sostenere le famiglie siciliane più fragili. Non è un “click day”, ma un processo selettivo equo, pensato per garantire che le risorse arrivino a chi ne ha più bisogno. Abbiamo deciso di affidare la gestione all’Irfis, la nostra Finanziaria, che ha già dimostrato in passato rapidità ed efficacia nella gestione di misure analoghe. Non è un “reddito di cittadinanza”, ma un contributo una tantum, strutturato in modo da fornire un aiuto concreto e immediato, utilizzando i beneficiari anche in attività socialmente utili a favore dei Comuni».

Gli altri aiuti in arrivo

E potrebbe non essere l’unico contributo indirizzato alle fasce povere. Nella Finanziaria per il 2025 che l’Ars sta per approvare c’è un emendamento, presentato da Marianna Caronia (Noi Moderati), che prevede la creazione del nuovo «Fondo Sicilia - Sezione specializzata per il sostegno finanziario alle famiglie", presso l’Irfis, con una dotazione iniziale di 4 milioni. «Questo fondo - spiega la Caronia - mira a rispondere alle difficoltà economiche derivanti dal costante aumento del costo della vita offrendo prestiti senza interessi per un massimo di 15.000 euro, rimborsabili in cinque anni con un periodo di pre-ammortamento di 18 mesi».