Ripresa la riparazione della condotta del Fiumefreddo: distribuzione ridotta nella zona centro-nord di Messina, la piena erogazione ripartirà nel pomeriggio

Sono ripresi questa mattina, alle prime luci dell’alba, i lavori di riparazione alla condotta Fiumefreddo, interrotti durante la notte a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato la zona.

A comunicarlo è l’AMAM, l’Azienda Meridionale Acque Messina, che rassicura i cittadini sull’impegno costante per il ripristino della piena funzionalità degli impianti. Nonostante il guasto, è stata assicurata una distribuzione programmata dell’acqua a partire dalle ore 6 del mattino. La fornitura, attiva per circa quattro ore, ha coperto le aree del centro nord e nord della città, garantendo il servizio essenziale in queste zone.

Secondo quanto riferito dall’azienda, una volta completati gli interventi di riparazione, gli impianti saranno gradualmente riattivati, consentendo una ripresa straordinaria della distribuzione idrica già nelle prime ore del pomeriggio.

Le operazioni, rese più complesse dalle avverse condizioni meteorologiche, stanno proseguendo con la massima celerità per ridurre i disagi alla popolazione. AMAM invita i cittadini a seguire eventuali aggiornamenti attraverso i canali ufficiali.