Calciatore 18enne accusa malore in campo in Puglia, gara sospesa. Episodio simile a quello di Bove

Piergiuseppe Camassa, un calciatore 18enne dell’Asd Grottaglie Calcio, questo pomeriggio ha accusato un malore in campo allo stadio "Guido Vantaggiato" di Copertino (Lecce), nel corso della gara valevole per 15esima giornata del campionato di promozione pugliese (girone B). Era il 22' della ripresa quando, sul risultato di 1-0 per la formazione di casa, il giovane si è accasciato improvvisamente sul terreno di gioco. Si è temuto il peggio dopo quanto accaduto al centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove, svenuto in campo nel corso della gara interna con l’Inter dell’1 dicembre scorso. Il calciatore 18enne del Grottaglie, prontamente soccorso, ha ripreso conoscenza ma è stato trasportato precauzionalmente all’ospedale San Giovanni per essere sottoposto a una serie di esami. L’arbitro, vedendo i compagni di squadra del ragazzo e gli avversari visibilmente scossi, ha scelto di sospendere la gara e di rinviare la frazione di gioco rimasta da disputare a data da destinarsi. «Auguriamo una pronta guarigione - è detto in un comunicato dell’Asd Copertino Calcio - al giocatore grottagliese, porgendo a lui un grosso in bocca al lupo da parte della società e della città tutta». «Buone notizie - rassicura la società del Grottaglie - dall’ospedale di Copertino, il nostro Piergiuseppe sta molto meglio. Ringraziamo gli amici dell’Asd Copertino Calcio per la loro disponibilità e solidarietà dimostrataci, capendo lo stato d’animo dei nostri ragazzi».