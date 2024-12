Incendio durante un 18esimo compleanno nel Vercellese: in 50 evacuati dalla festa, crolla il tetto

Un violento incendio è divampato dalla tarda serata di ieri durante la festa per un diciottesimo compleanno in un casale nella tenuta Castelletto, nel Vercellese. La struttura, che si trova lungo la provinciale 04 vicino al comune di Caresana, è un’apprezzata location per eventi e ricevimenti.

Alla festa erano presenti una cinquantina di persone quando le fiamme si sono sviluppate dalla canna fumaria e hanno rapidamente avvolto tutto il tetto che è crollato. Illesi tutti i presenti che erano stati fatti evacuare in tempo.

Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli con varie squadre insieme quelli del distaccamento di Casale Monferrato (Alessandria) più squadra di Volontari di Santhià. Le operazioni di spegnimento delle fiamme si sono protratte fino al mattino.