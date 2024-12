Speleologa intrappolata in una grotta inesplorata: fu già salvata nel 2023, adesso i soccorsi potrebbero durare giorni

Anche questa volta, secondo i primi rapporti, sarebbe rimasta ferita in seguito a un incidente durante l’esplorazione. L’abisso di Bueno Fonteno, un complesso carsico noto per la sua estensione e difficoltà tecnica, si conferma un luogo particolarmente impegnativo per le spedizioni speleologiche. L’uscita dalla grotta si trova a circa 4 ore di distanza dalla posizione attuale della speleologa, rendendo le operazioni di recupero particolarmente lunghe e tecnicamente complesse .

Le operazioni di soccorso sono complesse e potrebbero richiedere diversi giorni. La Piana è componente del Cai di Lovere ed è un’esperta speleologa che già in passato si è trovata in situazioni critiche nella stessa grotta. Nel luglio 2023 rimase bloccata per oltre 40 ore a causa di una frattura a una gamba riportata durante una caduta .

Un imponente dispositivo di soccorso

I soccorritori del Cnsas, provenienti non solo dalla Lombardia ma anche da regioni vicine come Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, sono al lavoro da questa notte per organizzare il recupero. L’impiego di squadre altamente specializzate è necessario per affrontare le difficoltà di una grotta che, già in passato, ha richiesto operazioni lunghe e impegnative. Nel caso di luglio 2023, infatti, furono necessarie 24 ore per raggiungere Ottavia e altre 48 per riportarla all’esterno. Nel frattempo, si attendono aggiornamenti sullo stato di salute della speleologa e sull’avanzamento delle operazioni di recupero.