Beccato con due chili di hashish e marijuana: 33enne arrestato a Palermo

Arrestato a Palermo dalla polizia di Stato, per trasporto e detenzione ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti un 33enne trovato in possesso di circa 2 chili di hashish e marijuana. Gli agenti delle volanti, durante il regolare servizio di pattugliamento del territorio, hanno sottoposto a controllo la vettura nei pressi di via Albirri, mentre il conducente manifestava nervosismo e ansia.

La perquisizione personale ha consentito di trovare nelle tasche del giubotto numerose dosi e nell’abitacolo sotto il sedile passeggero anteriore, due confezioni contenenti 5 panetti di hashish a testa; inoltre nel bagagliaio ancora hashish e marijuana in alcune buste e in uno zaino. A casa un bilancino di precisione. Il bilancino e la droga (dal peso complessivo di 1461 grammi di hashish e 680 grammi di marijuana).