Emanuela Marrulli trovata senza vita in casa. S'indaga sul decesso della 38enne

E’ giallo per la morte di una donna di 38 anni, trovata senza vita nella sua abitazione a Lungavilla, in Oltrepò Pavese. La Procura di Pavia ha disposto l’autopsia per fare luce sul decesso di Emanuela Marrulli. A darne notizia è oggi il quotidiano «La Provincia Pavese». A ritrovarla priva di vita sul pavimento, in cucina è stato il suo convivente, un uomo di 57 anni. Il sostituto procuratore Diletta Balduzzi ha aperto un fascicolo con l’ipotesi di «morte in conseguenza di altro delitto». Indagano sul caso i carabinieri. La donna era in cura al Serd, dopo aver avuto problemi di tossicodipendenza. I suoi familiari però non credono ad un gesto estremo, e chiedono che venga fatta luce sulla morte di Emanuela.