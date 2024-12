Le ore più difficili per la speleologa Ottavia Piana ferita e bloccata nella grotta: impegno straordinario dei soccorritori

Sono stabili le condizioni di Ottavia Piana, la speleologa bresciana di 32 anni bloccata da sabato sera nella grotta 'Abisso Bueno Fontenò, nel Bergamasco, dopo una caduta di oltre cinque metri che le ha causato diverse ferite. Le operazioni per il suo recupero stanno proseguendo ininterrotte, impegnando oltre cento soccorritori. Tuttavia le operazioni di risalita dovrebbero concludersi non prima di mercoledì sera. I dettagli delle operazioni di salvataggio «Le condizioni di salute di Ottavia Piana sono stabili: è costantemente seguita da un medico e un infermiere. È trasportata con una barella speciale agganciata in orizzontale alla teleferica e contiamo di portarla in salvo entro mercoledì», ha confermato Luca Longo, uno dei soccorritori in azione nell’enorme grotta che si trova tra i laghi d’Iseo e di Endine e che è buona parte inesplorata. Proprio Ottavia Piana, assieme ai colleghi, stava mappando una zona nuova quando è rimasta vittima dell’infortunio.

Ottavia e il futuro della speleologia La trentaduenne sta bene, ma è sconsolata per l’accaduto, tanto da aver voluto spiegare che non intende più mettere piede in una grotta: al di là delle ferite riportate nell’incidente - sicuramente fratture facciali e problemi alle vertebre e alle costole, oltre che a un ginocchio - ai due medici che l’hanno raggiunta fin dalle prime ore dopo l’infortunio ha spiegato di voler abbandonare la speleologia. Già lo scorso luglio 2023 era rimasta bloccata all’interno della stessa grotta, più o meno nella stessa zona. Dopo quell'infortunio - per il quale erano servite 48 ore di tempo perché venisse riportata fuori - aveva comunque ripreso l’attività di speleologa. Il contributo della speleologia