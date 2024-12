Pensioni, sistema stabile ma a rischio squilibri per invecchiamento e sostenibilità finanziaria

La spesa previdenziale è stabile, ma le stime su fecondità, speranza di vita e flussi migratori fanno presagire un aumento del rapporto di dipendenza tra giovani e anziani. Questo comporta un «peggioramento del rapporto tra pensionati e contribuenti, con rischi evidenti per l'equilibrio del sistema previdenziale, soprattutto in presenza di livelli di spesa previdenziale di per sé elevati».

Il Rapporto Inps evidenzia che il rapporto tra soggetti con più di 64 anni e quelli tra i 20 e i 64 anni in Ue nel 2022 è stato pari al 36%, con valori più alti in Italia (41%) e Portogallo (41,2%). Sebbene lo Stato intervenga per compensare gli squilibri con trasferimenti all’Inps, il tema cruciale resta quello dell’aumento della base occupazionale, in particolare femminile.

Occupazione femminile e gap di genere