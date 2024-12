Bambino di 7 anni sale sulla motoslitta della Polizia per una foto: il mezzo si ribalta, è gravissimo

Un bambino di 7 anni, residente a Padova, è ricoverato in codice rosso nel reparto di rianimazione dell’ospedale Santa Chiara di Trento, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente sulle piste da sci dell’Alpe Tognolo, in Primiero, nel Trentino orientale.

La dinamica dell’incidente

Secondo una prima ricostruzione ancora in fase di accertamento, il bambino si trovava seduto su una motoslitta della Polizia per scattare una foto. Per cause ancora da chiarire, il mezzo si sarebbe improvvisamente mosso e ribaltato, travolgendo e schiacciando il piccolo. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti tempestivamente i sanitari, che sono stati portati in quota con l’elicottero, insieme agli agenti del servizio piste. Il bambino è stato stabilizzato e trasferito in ospedale, dove si trova attualmente in condizioni gravissime.