Bimba di tre anni investita a Milano: preso il pirata della strada

Una bimba di 3 anni è stata investita da un’auto mentre era nel suo passeggino, spinto dalla mamma, questa mattina in piazza Durante, al Casoretto, a Milano. L'autista, un 63enne italiano, è fuggito subito dopo. La piccola, in seguito all’impatto, ha riportato traumi e contusioni al viso ed è stata portata in ospedale non in pericolo di vita. La madre, originaria del Bangladesh, è illesa. L'autore dell’investimento è stato individuato nel pomeriggio e fermato dalla Polizia locale in via Melchiorre Gioia. Ora si trova in caserma, in attesa della direttissima per domattina.