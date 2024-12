Camorra: blitz contro clan Amato-Pagano, 53 misure cautelari. Gratteri: evidente il ruolo apicale delle donne

Blitz della Dia di Napoli contro il clan Amato-Pagano, cosca nata nel quartiere di Scampia del capoluogo campano e poi, dopo le tre faide con i suoi scissionisti, approdata a Melito e nelle zone circostanti, oltre ad aver mantenuto sacche di presenza tra Scampia e il limitrofo quartiere di Secondigliano. Sono 53 gli indagati a vario titolo per associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, detenzione di armi ed altri reati, destinatari di misura cautelari. Particola dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa convocata alle ore 10.30 in Procura a Napoli. (

Indagini e cassa comune del clan

(AGI) - Roma, 17 dic. - Le indagini, nate nel 2021, hanno permesso di ricostruire l’organigramma del gruppo, a partire dai vertici della stessa che sono stati individuati nei discendenti in linea diretta dei fondatori del gruppo, Raffaele 'Lellò Pagano e Cesare Amato, entrambi attualmente detenuti al 41 bis. E’ stata, inoltre, individuata una cassa comune del clan nella quale confluivano i guadagni di tutte le attività illecite svolte dagli affiliati e dalla quale venivano attinte le risorse necessarie a garantire le 'mesatè a decine di affiliati sia liberi che detenuti nonchè ai parenti stretti dei capoclan, somma che, per questi ultimi, era di almeno 8.000 euro mensili per ogni nucleo familiare, grazie ai quali era assicurato un tenore di vita, esibito principalmente via social su TikTok ed Instagram, con l’utilizzo di supercar, il possesso di orologi di lusso, l’uso di imbarcazioni per vacanze e altre dimostrazioni di forza e ricchezza ritenute fondamentali per accrescere il potere sul territorio, sottolineano gli inquirenti.