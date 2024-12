Casa di riposo lager a Caltanissetta: filmati delle videocamere mostrano anziani legati alla sedia a rotelle e derisi

Si trova nel quartiere di Santa Flavia a Caltanissetta la casa di riposo sequestrata questa mattina dai carabinieri a conclusione di un’indagine che ha portato all’arresto di 9 persone, sei in carcere e tre ai domiciliari. Ad amministrare la struttura «Santa Chiara» erano Venera Alaimo e Agata Giovanna Salamone che - secondo l’accusa - erano «consapevoli dello stato di abbandono in cui versavano gli ospiti» e non avrebbero dato alcun indirizzo organizzativo. Le accuse per i nove indagati sono: maltrattamenti e sequestro di persona.