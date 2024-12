Nuovi fondi dal Pnrr per la Secondaria, 30 milioni per potenziare i Pcto

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto che prevede lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro, nell’ambito del PNRR, destinati al potenziamento dei PCTO nelle scuole superiori. “Continua l’investimento nella scuola per fornire ai nostri ragazzi pari opportunità di successo formativo e di crescita. Investire nell’orientamento e nella personalizzazione degli apprendimenti significa contribuire a costruire un sistema che pone al centro lo studente, che valorizza e favorisce scelte consapevoli per il percorso di studi e di lavoro”, ha dichiarato il Ministro Valditara. Le risorse si aggiungono ai finanziamenti già previsti per attività simili, a copertura degli anni scolastici 2024/25 e 2025/26. Nei prossimi giorni, nella sezione PNRR del sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà pubblicato l’avviso pubblico per l’adesione delle scuole interessate.