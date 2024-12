Spallanzani, un morto per malaria in Veneto

I risultati sui campioni di sangue relativi alla persona di Trevignano (Treviso) deceduta di ritorno da un viaggio in Congo hanno evidenziato la presenza di plasmodium falciparum, agente responsabile della malaria. Lo rende noto in una nota inviata all’Ansa l’Istituto Lazzaro Spallanzani di Rla peroma, che li ha «analizzati per la ricerca di diversi agenti patogeni presso il laboratorio di Virologia e i laboratori di Biosicurezza. Le stesse analisi hanno escluso la presenza di altri agenti patogeni e virali co-infettanti».