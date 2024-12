Zelensky: "Putin è pazzo, Trump e l'Ue ci aiutino. Non accetteremo un conflitto congelato"

Volodymyr Zelensky si è presentato a Bruxelles con un messaggio ben chiaro: serve distillare una posizione unica europea che aiuti l’Ucraina ad arrivare alla pace. Detta così, non appare granché. Invece è fondamentale. Perché solo trovando la quadra su questa sponda dell’Atlantico - sulle garanzie di sicurezza, sulle truppe di peacekeeping, sull'impegno finanziario - si può poi andare da Donald Trump. «Se non sai cosa accade dopo non è una tregua ma un conflitto congelato», ha detto il presidente ucraino dopo aver partecipato al Consiglio Europeo. «E non lo accetteremo». Non solo. «Per noi - ha aggiunto - le garanzie europee non sono abbastanza». Insomma, serve la Nato. Dunque gli Usa.

Gira che ti rigira si torna sempre là. Ecco spiegata la cena di ieri da Rutte, il segretario generale dell’Alleanza che ha messo a disposizione la sua residenza privata per un (primo) giro di tavolo riservatissimo sulle questioni di cui sopra. Terminata all’una di notte, ha avuto come oggetto la discussione - a quanto si apprende - di «diversi scenari» ed è stata preceduta da un lungo bilaterale di Zelensky con il presidente francese Emmanuel Macron. «Abbiamo continuato a lavorare sulla sua iniziativa relativa alla presenza di forze in Ucraina che potrebbero contribuire a stabilizzare il percorso di pace», ha rivelato Zelensky. La chiave è decidere cosa dovrebbero fare questi soldati, con quale mandato e in quale scenario - con il benestare dell’Onu, dunque con l’ok della Russia? In contrapposizione a Mosca? - ancor prima della loro composizione e della catena di comando. «È un dibattito assolutamente prematuro», afferma un funzionario europeo a conoscenza degli scambi avuti tra i 27 in seno al Consiglio.