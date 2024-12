Dal Garante della Privacy 15 milioni di multa per le violazioni di ChatGPT. OpenAI: "Faremo ricorso"

Il Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio contro OpenAI per la gestione dei dati personali nel servizio ChatGPT . La sanzione ammonta a 15 milioni di euro , considerando anche l’atteggiamento collaborativo dimostrato dall’azienda. Inoltre, OpenAI dovrà lanciare una campagna di comunicazione istituzionale di sei mesi tramite radio, televisione, giornali e Internet.

«Questa sanzione rappresenta circa venti volte il fatturato generato in Italia nello stesso periodo. Riteniamo che l’approccio del Garante comprometta le ambizioni dell’Italia in materia di IA».

In risposta, OpenAI ha dichiarato che la decisione del Garante è "non proporzionata" e presenterà ricorso:

Passaggio al controllo irlandese

OpenAI ha recentemente stabilito il proprio quartier generale europeo in Irlanda, rendendo il Data Protection Commissioner (DPC) irlandese l’autorità capofila per la gestione dei procedimenti futuri. In ottemperanza al principio del one stop shop del GDPR, il Garante italiano ha trasmesso gli atti al DPC per indagare su eventuali violazioni continuative.