Mafia, i retroscena dei 20 arresti nel Catanese: l'attesa messianica per la scarcerazione del boss Alfio Di Primo

«Parliamo - ha aggiunto il magistrato - di una mafia parassitaria , che svolge il ruolo di imprenditrice soltanto nel settore della droga , ma che si sviluppa essenzialmente nel racket delle estorsioni anche ai danni di piccoli operatori. E soltanto in un caso la vittima ha denunciato, gli altri episodi li ha scoperti e documentati la polizia con indagini del commissariato di Adrano e della squadra mobile della Questura di Catania . Tra le vittime anche le aziende che lavorano col 110 per cento ».

Quella del clan Scalisi di Adrano , gruppo legato alla 'famiglia Laudani di Catania , «sembra una mafia primordiale , congelata a realtà degli anni Novanta» che "rimanda a un tipo di convivenza che ritenevamo fosse ormai superato». Lo ha detto il procuratore Francesco Curcio in conferenza stampa sull'operazione della polizia denominata Primus .

Il procuratore Curcio ha evidenziato anche «l'attesa messianica» tra i giovani criminali di Adrano per la scarcerazione di Alfio Di Primo, esponente di spicco della 'famiglia di Adrano che, tornato libero nel 2021, è diventato il reggente del clan Scalisi, di cui suo cognato Giuseppe Scarvaglieri, detenuto in regime di 41bis, è ritenuto il capo indiscusso. Tra gli affiliati, ha spiegato Curcio, Di Primo è indicato come il «principale», mentre Scarvaglieri è il "principale principale».

L’operazione antimafia della Polizia di Stato di Catania, su delega della Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di 20 persone con accuse gravissime: associazione di tipo mafioso, estorsione, traffico di sostanze stupefacenti, porto e detenzione illecita di armi da sparo. Tutti i reati contestati sono aggravati dalla finalità di agevolare l’associazione mafiosa di appartenenza.