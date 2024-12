L'esodo di Natale, tamponamenti e treni in tilt al Centro-Nord: numerosi disagi per i viaggiatori

L’ultimo sabato prima di Natale è stato segnato da incidenti sulle autostrade e da problemi per i treni che hanno creato qualche disagio negli spostamenti per le festività.

Sull'autostrada A1 in mattinata ci sono stati due tamponamenti in Toscana: uno all’altezza di Monte San Savino, in provincia di Arezzo, ha visto coinvolti 4 veicoli che viaggiavano in direzione sud. Ci sono stati alcuni feriti lievi nello scontro che ha provocato gravi ripercussioni sul traffico. L’altro tamponamento, ha coinvolto quattro vetture all’altezza di Reggello, vicino a Firenze, sempre in direzione sud: nessun ferito ma si sono formate lunghe code nel tratto fra Firenze Impruneta e Incisa.

Nel Piacentino, sempre sull'A1, un altro incidente ha coinvolto sei vetture e ha causato oltre nove chilometri di coda nel tratto tra tra Piacenza e Fiorenzuola. L’incidente è avvenuto al chilometro 73 in direzione Bologna.

Problemi in Toscana anche per i collegamenti ferroviari: un anziano è morto investito da un treno sulla tratta Pisa-Roma all’altezza di Calafuria, sul litorale livornese e la circolazione è rimasta sospesa per ore tra Quercianella e Livorno con ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e regionali. Il macchinista del convoglio ha dato l’allarme avvertendo il 118 e successivamente le autorità competenti per quanto accaduto e riferendo di avere visto un uomo, probabilmente di età avanzata, gettarsi sotto il treno.