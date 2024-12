Litiga con il padre e lo uccide a coltellate. Poi fugge in auto con 100mila euro in contanti: fermato un 27enne a Caserta

Omicidio nella notte a San Felice a Cancello, nel Casertano, dove un cittadino cinese di 48 anni è stato trovato cadavere riverso in una pozza di sangue sul pavimento della cucina della propria abitazione, colpito da diversi colpi di coltello. Sul posto i carabinieri della stazione di Cancello hanno acquisito le testimonianze dei familiari, e hanno appreso che c'era stata una lite tra padre e figlio di 27 anni, che non era infatti a casa quando sono arrivati i militari. Il giovane è stato trovato in mattinata in provincia di Benevento, e portato in caserma per chiarire la posizione.

Secondo quanto accertato dai carabinieri della Compagnia di Maddaloni, con il coordinamento della Procura sammaritana, il delitto è maturato al culmine di una lite familiare avvenuta tra il padre e il 27enne, che ha colpito il genitore con diverse coltellate in varie parti del corpo. Il giovane è poi fuggito con l’auto dei genitori facendo perdere le proprie tracce, ed è stato ritrovato dai carabinieri dopo alcune ore di serrate ricerche; nell’auto i carabinieri hanno rinvenuto anche la somma di 100 mila euro in contanti, che il giovane aveva preso da casa per la fuga.