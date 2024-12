‘Open Arms’, la soddisfazione dell'avvocata Bongiorno: “Si chiude un cerchio“. Meloni: “Salvini al Viminale? Contenti del lavoro di Piantedosi“

«Si chiude un cerchio». Lo dice l'avvocata e senatrice Giulia Bongiorno, in un’intervista al Corriere della Sera, parlando dell’assoluzione di Matteo Salvini nel processo Open Arms.

Quale cerchio? «Quello aperto con le chat di Palamara in cui un collega gli scriveva 'Non vedo dove Salvini sbagli' e lui rispondeva 'hai ragione ma ora bisogna attaccarlo' - risponde - Frase che mi fa tremare».

Per Bongiorno, «non è una sentenza contro i migranti. La linea di Salvini è quella del rigore e del rispetto delle regole. Sotto il suo ministero si erano ridotti sbarchi e morti in mare" sottolinea.

Quanto alle Ong che lamentano che è uno stop ai salvataggi dice: "Ma no, la sentenza si riferirà a questo caso. Non vedo perché creare allarmismi. Aspettiamo la motivazione. Ma, a prescindere da questo caso, salvare è un dovere fare accordi con scafisti reato».

E su Salvini dice: «Non ha mai perso la calma. L’unica preoccupazione era preparare a una eventuale condanna le persone più care, soprattutto la figlia più piccola».