Tragico incidente sulla A2, una vittima nel Salernitano

Una persona morta e due veicoli coinvolti in un incidente stradale questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo nel Salernitano. Il sinistro è avvenuto in carreggiata Sud all’altezza di Pontecagnano dove, adesso, il traffico è temporaneamente bloccato. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. Intanto, Anas, presente sul posto con le proprie squadre, ha predisposto le uscite obbligatorie tra gli svincoli di Pontecagnano e di Montecorvino Pugliano.