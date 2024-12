Apre Piazza Pia, opera simbolo del Giubileo 2025. Meloni: il metodo di lavoro ha risolto tanti problemi

E’ stato inaugurato il cantiere simbolo del Giubileo. Piazza Pia, luogo dove si svolgeranno gli eventi più importanti dell’Anno Santo, è stata ampliata, grazie alla chiusura di un sottopasso inutilizzato, e resa più vivibile e sicura. La realizzazione del nuovo spazio e del prolungamento del sottovia di Lungotevere in Sassia è stata curata da Anas (Gruppo FS). L’area pedonale collega direttamente Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. «E' una grande piazza dell’abbraccio, dove si completa e si rilancia una nuova stagione di collaborazione e di unione con la Santa Sede», ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri , intervenuto all’evento organizzato per l’apertura della nuova piazza Pia e del prolungamento del sottopassaggio. I lavori sono stati completati in 450 giorni, come evidenziato da Aldo Isi, amministratore delegato di Anas: «E' stato un lavoro ingegneristico complesso. Quella che vedete», ha detto ai giornalisti, «è la piazza sopra, esteticamente bella; sotto c'è il cuore, c'è la viabilità stradale interrata, ci sono i collettori fognari che sono stati spostati, ci sono tutte le tecnologie. E’ il frutto di un grande lavoro di squadra».

«Siamo dovuti intervenire per spostare due grandi collettori con una manovra di ingegneria idraulica che ha pochi precedenti, garantendo al contempo il regolare esercizio dell’intero sistema fognario della zona», ha spiegato il sindaco di Roma, durante l’inaugurazione.

Tra le autorità presenti all’evento il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il cardinale Pietro Parolin, monsignor Rino Fisichella, il vicepresidente e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, l’ad di Ferrovie, Stefano Donnarumma, il presidente Anas, Edoardo Valente e l’ad di Anas, Aldo Isi.

«Se noi oggi siamo in grado di inaugurare quest’opera» è anche «grazie al metodo che questo governo ha messo in campo sin dall’inizio, istituendo una cabina di regia a Palazzo Chigi» con tutti gli enti coinvolti, «un tavolo capace di affrontare in tempo reale ostacoli e difficoltà». Lo ha detto la premier Giorgia Meloni parlando all’inaugurazione di piazza Pia per il Giubileo. Meloni ha parlato di «metodo Giubileo proprio per ricordare che le cose in Italia si possono fare bene e velocemente, che la pubblica amministrazione può stupire quando vuole». La premier auspica lo stesso spirito anche per i «piccoli obiettivi». Meloni parlando dell’opera inaugurata stamane ha sottolineato in primo luogo il lavoro di Anas, progettisti e maestranze. Poi, ricordando il tavolo per il Giubileo, ha ringraziato «in particolare il sottosegretario Alfredo Mantovano» per l’impegno profuso.