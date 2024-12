Cade un albero a Roma, morta una donna: era al parco con i figli. Un'altra è ferita

Un albero è caduto in strada a Roma travolgendo alcune persone. E’ accaduto in via Cesare Massino a Colli Aniene. Secondo quanto si apprende, una donna è morta e un’altra è stata portata in ospedale. Pare ci fossero anche dei bambini che sarebbero però in buone condizioni. Sul posto la polizia.

Era al parco con i suoi tre figli la 45enne uccisa da un albero a Roma. L'albero è caduto all’interno del parco Livio Labor presumibilmente a causa del forte vento, finendo una panchina su cui era seduta la vittima assieme alla donna rimasta ferita. La 45enne è decedura sul colpo mentre l'altra è stata trasportata in ospedale. I tre figli della donna non sono rimasti feriti e sono stati momentaneamente affidati a una conoscente della vittima.

Nelle prossime ore la polizia locale di Roma Capitale e la Polizia di Stato consegneranno ai pm della procura di Roma una prima informativa sulla tragedia avvenuta in un parco pubblico a Colli Aniene, dove un albero è crollato uccidendo una 45enne e ferendo la sua amica che si trovava seduta, accanto alla vittima, su una panchina. Illesi i tre bambini della donna deceduta che, in quel momento, si trovavano nell’area giochi. La ferita, in gravi condizioni, si trova al Policlinico Umberto I. I magistrati, dopo aver ricevuto l’incartamento - a cui si aggiungerà una relazione dei vigili del fuoco - apriranno un’inchiesta.