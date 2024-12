Guasto alla linea elettrica, sospesa per 5 ore la circolazione dei treni tra Molise e Puglia: cancellazioni e ritardi

A causa di un guasto alla linea elettrica, la circolazione dei treni di Trenitalia è stata sospesa per cinque ore questa mattina tra il Molise e la Puglia, causando cancellazioni e ritardi fino a quattro ore. Il problema si è verificato alle 5,35 sul tratto fra Campomarino, in provincia di Campobasso, e Chieuti, nel Foggiano. Sul posto sono intervenuti i tecnici che hanno riparato il guasto poco prima delle 11.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 230 minuti e subito cancellazioni e limitazioni di percorso, con pesanti ripercussioni sul traffico e sugli spostamenti di chi era in viaggio per le vacanze di Natale.