Martina Voce lotta per la vita. La 21enne accoltellata dall'ex a Oslo "si è salvata per miracolo"

E’ una lotta per la vita quella che sta affrontando in ospedale a Oslo Martina Voce, la 21enne fiorentina, scampata venerdì scorso nella capitale norvegese dove studia e lavora da tempo al tentativo di femminicidio da parte dell’ex fidanzato Mohit Kumar: un informatico di origine indiane che l’ha assalita inferendole decine di coltellate con il chiaro intento di ucciderla, perché lei lo aveva lasciato. Martina è tenuta sedata in coma farmacologico: le sono state ricostruite una parte del viso, arterie e vene, perché una pugnalata le ha procurato un taglio dall’orecchio fino al collo, recidendole la giugulare e la carotide. Un’altra pugnalata le ha invece quasi reciso un pollice, mentre lei cercava disperatamente di proteggersi dalla furia dell’ex, alzando le braccia. Anche qui servirà un nuovo intervento chirurgico ricostruttivo.

«Martina è viva per miracolo» dice Antonio Voce, lo zio, noto avvocato penalista a Firenze. «È stata sottoposta stamattina a un nuovo intervento chirurgico per ricostruire la mano destra e l'arco mascellare. Kumar ha assestato con forza una coltellata alla guancia sinistra di Martina: un taglio dall’orecchio fino alla gola, lacerando carotide e giugulare. La prossima operazione chirurgica è fissata per giovedì prossimo». Anche oggi i medici, spiega, hanno svegliato la ragazza per capire le sue reazioni cerebrali e «Martina ha subito reagito alzando le mani a difesa davanti al viso. Questo la dice lunga sullo choc che ha subito». Lo zio racconta poi che gli hanno mostrato le foto del locale dove Martina lavorava, scattate subito dopo l'aggressione. «Sono raccapriccianti, c'è sangue sparso in tutto il locale - dice - Il padre di Martina, mio fratello Carlo, oggi pomeriggio è crollato ed è riuscito finalmente a riposare dopo giornate intense, fatte anche di lunghe attese in ospedale».