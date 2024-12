Nella settimana di Natale sole e neve anche a bassa quota

Un’Italia sostanzialmente divisa tra sole e nevicate fino a bassissima quota. Sono queste in estrema sintesi le previsioni meteo per la settimana di Natale. "L'irruzione di correnti d’aria di origine polare - afferma Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it - sta provocando non solo un repentino abbassamento delle temperature, ma anche tante precipitazioni, in particolare al Centrosud e sulle due Isole Maggiori».

Le regioni più a rischio neve da oggi e fino a Natale, con la possibilità di vedere la «dama bianca» fino a quote bassissime, sono Marche, Abruzzo e Molise, ma con possibili sfondamenti delle precipitazioni fin sulle zone interne di Basilicata, Campania e Calabria.

Più sole invece al Nord e sul versante tirrenico a Natale, anche se i valori termici si manterranno piuttosto bassi anche a causa dei forti venti gelidi dai quadranti settentrionali. Da Santo Stefano, giovedì 26, è previsto un deciso miglioramento grazie all’avanzata di un campo di alta pressione che potrebbe accompagnarci fino agli ultimi giorni del 2024, garantendo maggiori spazi soleggiati, specie al Centronord.