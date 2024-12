Soldi, molestie e ricatti a una 14enne per "fidanzarsi": arrestati due fratelli

In particolare, dalle verifiche dei carabinieri è emerso che i due indagati, dallo scorso agosto hanno circuito la minore che, soggiogata dalla promessa di entrambi di intrattenere una relazione sentimentale, si è prestata a consegnare loro diverse somme di denaro e monili di valore, ottenuti con l’inganno dai genitori o anche da altre persone a lei vicine.

Indagati per circonvenzione d’incapace, atti sessuali con minorenne e pornografia minorile nei confronti di una minore di 14 anni, e di estorsione ai danni di un loro coetaneo, due fratelli maggiorenni sono finiti in carcere a Potenza.

I due ragazzi, inoltre, hanno compiuto con la quattordicenne, in più occasioni, anche atti sessuali consistiti in palpeggiamenti delle parti intime. La pressione psicologica esercitata dai due indagati sulla minore era così forte che l’adolescente, pur di nascondere la verità, inizialmente aveva accusato un suo conoscente, coetaneo dei due, che, in realtà, sarebbe stato invece a sua volta vittima delle minacce di uno degli indagati. I due fratelli, approfittando dello stato di particolare vulnerabilità del coetaneo, gli hanno estorto ripetutamente diverse somme di denaro. Entrambi i fratelli sono stati trasferiti nel carcere di Potenza.