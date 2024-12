Una palestra abusiva in un bene confiscato ai boss: sequestro da 250mila euro all'imprenditrice antiracket Valeria Grasso

I finanzieri del nucleo di polizia economico e finanziario hanno eseguito un provvedimento di sequestro conservativo nei confronti dell’imprenditrice Valeria Grasso che era finita sotto inchiesta per aver occupato abusivamente un immobile confiscato ai boss di San Lorenzo . Il provvedimento è della sezione giurisdizionale per Regione siciliana della Corte dei Conti: l’occupazione abusiva avrebbe causato un "ammanco" di oltre 250 mila euro (danno erariale quantificato in circa 165.000 €, cui si aggiungono 80.000 € relativi ai compensi corrisposti negli anni dai fruitori della struttura sportiva e le ulteriori somme -circa 10.000 €- incassate per finalità di lucro).

La ricostruzione

L’immobile in via Matteo Dominici era stato confiscato nel 2005 e devoluto al patrimonio dello Stato, nel 2014 l’Agenzia per i beni confiscati aveva emesso un’ordinanza di sfratto per Valeria Grasso. «E tuttavia - ha ricostruito un giudice nei mesi scorsi - lo sgombero dell’immobile non è mai avvenuto». Il 28 novembre del 2023, la polizia municipale ha effettuato un sopralluogo nella palestra e ha accertato la presenza del figlio dell’imprenditrice constatando che l'immobile «continua a essere abusivamente occupato e che lo stesso ha subito delle modifiche di carattere urbanistico edilizio mai denunciate», come la creazione di ambienti separati per il fitness, spogliatoi e servizi igienici, area reception e cambio di destinazione d’uso «non autorizzati e realizzati in data imprecisata».