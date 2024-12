Getta due cuccioli di cane in un torrente: un uomo si tuffa e ne salva uno

Getta due cuccioli di cane in un torrente ma un cittadino vede la scena, si butta nelle acque gelide e recupera entrambi gli animali, ma uno era già morto. Poi, denuncia quanto accaduto. Adesso, il presunto responsabile, un uomo di 70 anni proprietario di un fondo agricolo, è stato individuato e denunciato. E’ accaduto a Cava dè Tirreni, nel Salernitano, quando un uomo è stato notato mentre, su uno dei ponti pedonali che collegano le sponde del torrente Cavaiola, all’altezza di San Giuseppe al Pozzo, scaraventa in acqua i due cuccioli. Alla scena assiste un residente della zona che non esita a tuffarsi: purtroppo, pur recuperando entrambi i cani, uno dei due era già deceduto. Il personale del Nucleo ambientale della polizia municipale del comune metelliano, allertato dal canile municipale, si è attivato subito per rintracciare l’autore dell’episodio, coordinato dal responsabile della polizia giudiziaria. Qualche ora dopo, il presunto responsabile è stato individuato e, se prima ha provato a negare il suo coinvolgimento, alla fine ha ammesso tutto. A lui è stato ordinato di rendere disponibile la madre del cucciolo sopravvissuto così da poterlo allattare presso il canile municipale, lì dove entrambi sono ospitati in via provvisoria. Intanto, il 70enne è stato deferito alla Procura di Nocera Inferiore e, in caso di condanna, rischia la reclusione da quattro mesi a due anni. Nel frattempo, il personale del Nucleo ambientale della polizia municipale ha provveduto anche all’adozione del cucciolo di Breton Setter a una persona che si è resa disponibile, non appena sarà svezzato.