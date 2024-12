Natale di sangue sulle strade, tragico incidente con due morti e quattro feriti (uno grave) in Puglia

Si aggrava il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di oggi sulla provinciale tra Andria e Canosa, nel nord Barese: sono due le vittime, che dovrebbero avere un’età compresa tra i 50 e i 55 anni. I feriti sono 4, di cui uno solo uno in gravi condizioni e che ora si trova in ospedale ad Andria in prognosi riservata.

Sull'impatto che ha complessivamente coinvolto sette auto, indagano gli agenti della questura di Andria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per la viabilità, i vigili del fuoco e cinque mezzi sanitari tra automediche e ambulanze.