Natale di sangue sulle strade, un morto e sei feriti in Puglia

È di un morto e non di due - come era stato reso noto ieri sera da fonti sanitarie - e di sei feriti il bilancio dell’incidente stradale avvenuto intorno alle 20 di ieri sulla provinciale tra Andria e Canosa di Puglia, in direzione nord all’altezza dell’uscita Monte Faraone. Dei feriti, due sono in condizioni gravi. Le auto coinvolte nell’impatto frontale sono state tre, una delle quali ha preso fuoco ed è servito l’intervento dei vigili del fuoco per spegnere il rogo e mettere in sicurezza la strada. Sul posto sono intervenute le volanti della questura di Andria e i carabinieri che hanno supportato la viabilità oltre a cinque mezzi sanitari tra automediche e ambulanze.