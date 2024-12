Cercavano di attraversare la Manica, salvati 107 migranti a Parigi

Le autorità di Parigi hanno dichiarato di aver salvato ieri 107 migranti che cercavano di attraversare la Manica dalla Francia all’Inghilterra. Nel corso del giorno di Natale sono state organizzate 12 operazioni di salvataggio lungo la costa settentrionale francese, ha riferito in una nota la prefettura marittima della Manica e del Mare del Nord. In mattinata 30 persone sono state salvate da una barca vicino a Dunkerque, mentre gli altri passeggeri a bordo hanno voluto proseguire e sono stati presi in custodia britannica. Un’altra barca con danni al motore è stata avvistata nella stessa zona nel corso della giornata e tutti i 51 passeggeri sono stati salvati. Successivamente 26 persone sono state fatte sbarcare da un’imbarcazione in difficoltà vicino a Calais. Il Canale della Manica è «una zona particolarmente pericolosa, soprattutto in pieno inverno, per le imbarcazioni precarie e sovraccariche», si legge nella nota della prefettura francese. Secondo le autorità del Pas-de-Calais, quest’anno almeno 73 migranti sono morti nel tentativo di attraversare la Manica verso la Gran Bretagna, rendendo il 2024 l’anno più mortale mai registrato per le traversate. Altre decine di migliaia hanno raggiunto il Regno Unito, dove il governo ha promesso di reprimere le bande dedite al traffico di esseri umani. A novembre il primo ministro britannico Keir Starmer ha chiesto una maggiore cooperazione internazionale contro queste bande, che ha descritto come una «minaccia alla sicurezza globale simile al terrorismo».