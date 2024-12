La figlia si impicca perché vittima di abusi, i genitori si suicidano. Lo strazio e il dolore sui social: "Possiate adesso riposare in pace, insieme".

Ha suscitato un’ondata di emozione sui social il suicidio di due coniugi di Orbassano, nel Torinese, che pochi giorni prima avevano raccontato il dramma della loro unica figlia, impiccatasi nel 2022 perchè non riusciva a sostenere il peso delle violenze sessuali subite da un parente nel frattempo deceduto quando aveva cinque o sei anni.

Il caso era stato raccontato proprio dalla coppia a un giornale locale, 'L'Eco di Chisonè e l’articolo era uscito il 4 dicembre. Delle violenze sulla bambina, stando a quanto è trapelato, non si era accorto nessuno, nè in famiglia, nè a scuola. Il 9 dicembre i genitori - lui un medico condotto di 64 anni, lei una farmacista di 59 - erano stati trovati privi di conoscenza nella loro auto, in garage con il motore acceso. Ricoverati in condizioni disperate nel reparto di rianimazione all’ospedale San Luigi, il 18 dicembre è morta la mamma e il 23 dicembre il papà.