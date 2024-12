Muore a Natale in un incidente stradale. Il fratello ucciso alla vigilia delle feste 11 anni fa. Il tragico destino di Emilio Baria a Massa

Si è trattato di un secondo terribile Natale per la famiglia Baria di Montignoso (Massa Carrara) dove ieri pomeriggio si è consumata una tragedia. Nel primo pomeriggio di Natale, il 44enne Emilio Baria, meccanico, è infatti deceduto a seguito del violento impatto contro un muro a bordo del suo scooter in via Romana Est a Montignoso, a pochi passi da casa. Un impatto che non gli ha lasciato scampo. La famiglia Baria aveva già vissuto 11 anni fa, sempre nel periodo natalizio, una grave perdita. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre 2013 era venuto a mancare il fratello di Emilio, il 30enne Enrico, accoltellato fuori da un locale di Massa a causa di una lite.

A seguito di quella rissa, oltre ad Enrico Baria venne colpito a morte anche un altro giovane, Andrea Fruzzetti. Il responsabile, Andrea Mazzi fu condannato a 30 anni di reclusione per omicidio volontario, sentenza confermata nel 2018 dalla Corte di Cassazione. La notizia della morte di Emilio Baria ieri pomeriggio ha sconvolto l’intera comunità di Montignoso. Il meccanico era molto conosciuto in zona, così come la storia dell’omicidio del fratello.