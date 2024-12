Trenitalia: da gennaio rimborsi automatici per i ritardi

Novità in vista per chi deve viaggiare in treno: da gennaio 2025 per chi acquisterà il biglietto elettronico per il Regionale di Trenitalia l’eventuale rimborso sarà automatico, con le regole di sempre. In caso di ritardi superiori ai 60 minuti, chi ha acquistato un biglietto elettronico si vedrà accreditare automaticamente sulla carta usata per il pagamento il rimborso. Il risarcimento arriverà entro 30 giorni e sarà pari al 25% del prezzo del biglietto in caso di ritardo compreso tra 60 e 119 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 16 euro). Sarà invece al 50% in caso di ritardo pari o superiore a 120 minuti (per biglietti di importo pari almeno a 8 euro). L’indennizzo non è riconosciuto con importo inferiore ai 4 euro.

Da settembre 2024 inoltre, per i clienti delle Frecce, è disponibile «Smart Refund», la nuova modalità di rimborso istantaneo che velocizza e semplifica il processo che porta all’erogazione dell’importo dovuto. Grazie a questa nuova modalità si potrà ricevere il rimborso istantaneamente, con restituzione della somma dovuta o come bonus, a seconda delle preferenze del cliente.